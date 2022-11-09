Немецкий чемпион мира по биатлону высказался об отстранении России от международных гонок

Чемпион мира 2017 года в спринтерской гонке, двукратный призёр Олимпийских игр немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. По мнению Долля, в Международном союзе биатлонистов приняли правильное решение, отстранив Россию и Беларусь.

«Я думаю, что это оправданное решение. Нельзя пускать эти страны на трассу.

Спорт — это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная ассоциация должна вмешиваться в таких случаях. Конечно, за отдельных спортсменов обидно», — приводит слова немца Eurosport.de.

Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнётся в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября.