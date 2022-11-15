«Конъюнктурщик». Ирина Роднина отреагировала на слова президента МОК, призвавшего к миру

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах, выступая на саммите G20, призвал лидеров соответствующих стран к установлению мира.

«Его слова никак не стоит оценивать. Томас Бах столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик», — приводит слова Ирины Родниной «Матч ТВ».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.