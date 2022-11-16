«Я наивен или мои коллеги — параноики?» Ананд — об обвинении Ниманна в жульничестве

Индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира по шахматам, вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд поделился своими мыслями о скандале с Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.
Ранее Карлсен снялся с Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Вскоре норвежец опубликовал твит, в котором обвинил американца в читерстве. Карлсена поддержали известные шахматисты и блогеры.
«Я прочитал этот очень загадочный твит. Я понятия не имел, что он имел в виду. Затем Хикару (Накамура. — прим. «Чемпионата») начал свой стрим, упомянув, что «люди говорят, что Ниманн жульничает». Так всё и началось. Потом меня осенило: «О, они на самом деле обвиняют его в мошенничестве? У них есть какие-то доказательства?» Дело в том что ходы мне ни о чём не говорили. Я наивен или мои коллеги – параноики? Может быть, я слишком доверчив, а может быть, у меня вошло в привычку «если я чего-то не могу доказать, лучше держать рот на замке», знаете, такой подход.
С помощью компьютера не увидишь «дымящегося пистолета». На месте преступления никого не поймаешь. Есть много сильных шахматистов, у которых нет оснований «плавать в этих водах», но они предпочитают подозревать его. Я сохраняю непредвзятость в этом вопросе, но сейчас есть комиссии, расследующие этот вопрос и предпочитающие не делать скоропалительных выводов», — приводит слова Ананда Chess24.
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