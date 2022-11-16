Чернышенко — о речи Баха на G20: попытка держать хорошую мину при плохой игре

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о призыве Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поддержать политический нейтралитет спорта.
Накануне в обращении к участникам саммита G20 на Бали Бах призвал лидеров стран поддержать политический нейтралитет спорта. Глава МОК добавил, что в Олимпиаде должны участвовать спортсмены из стран, которые находятся в состоянии конфронтации.
«Заявления Томаса Баха на G20 о том, что международный спорт не должен стать инструментом для достижения политических целей, далеки от правды. Не прошло и года, как руками Баха и других функционеров российских спортсменов отстранили от всех возможных международных состязаний, а паралимпийцев не допустили до Паралимпиады в Пекине, когда большинство из них уже прибыли в Китай на тренировки. Российская риторика из уст Баха — это не прозрение, по его кулуарным установкам международные федерации вносят изменения в свои уставы, создавая прецеденты для последующего исключения из своих рядов российских спортивных федераций.
Выступления Баха на G20 — это двойная игра и банальная попытка держать хорошую мину при плохой игре. Как доказательство — отсутствие в декларации группы «Большой двадцатки» предложений МОК», — приводит слова Чернышенко ТАСС.
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