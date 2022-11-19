МФК КПРФ обыграл «Ухту» в первом матче 1/4 финала Кубка России, забив семь мячей

Мини-футбольный клуб КПРФ в гостях одержал победу над «Ухтой» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Счёт матча — 7:5.
Хозяева открыли счёт уже на второй минуте игры, однако в середине первого тайма игроки КПРФ после отличной комбинации сравняли счёт. После этого гола события матча развивались стремительно. На перерыв команды ушли при счёте 3:3. Во втором тайме гости забили сразу несколько мячей, сделав счёт 7:3. «Ухта» больше не смогла вернуться в игру, ответив во втором тайме лишь двумя результативными ударами.
В составе КПРФ голами отметились Педро (хет-трик), Сергей Крыкун, Сергей Абрамович, Денер, Баталья. У хозяев отличись Педала (хет-трик), Кирилл Щурок, Фелипе Парадински.
Ответный матч пройдёт в Климовске (Московская область) в январе 2023 года.
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