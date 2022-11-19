Дин Цзюньхуэй стал первым финалистом чемпионата Великобритании по снукеру

Финалист чемпионата мира 2016 года китаец Дин Цзюньхуэй стал первым финалистом чемпионата Великобритании – 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке. В полуфинале Дин Цзюньхуэй (38-й в мировом рейтинге) нанёс поражение англичанину Тому Форду (32-й в рейтинге) со счётом 6:3.

За титул Дин Цзюньхуэй сыграет с победителем матча Марк Аллен — Джек Лисовски.

В четвертьфинале Дин Цзюньхуэй обыграл семикратного чемпиона мира, лидера рейтинга англичанина Ронни О'Салливана со счётом 6:0. Ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.

В этом году победитель чемпионата Великобритании получит увеличенный главный приз в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.) — а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).