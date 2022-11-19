Дин Цзюньхуэй стал первым финалистом чемпионата Великобритании по снукеру

Финалист чемпионата мира 2016 года китаец Дин Цзюньхуэй стал первым финалистом чемпионата Великобритании – 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке. В полуфинале Дин Цзюньхуэй (38-й в мировом рейтинге) нанёс поражение англичанину Тому Форду (32-й в рейтинге) со счётом 6:3.
За титул Дин Цзюньхуэй сыграет с победителем матча Марк Аллен — Джек Лисовски.
В четвертьфинале Дин Цзюньхуэй обыграл семикратного чемпиона мира, лидера рейтинга англичанина Ронни О'Салливана со счётом 6:0. Ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.
В этом году победитель чемпионата Великобритании получит увеличенный главный приз в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.) — а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:47
-
20:17
-
19:19
-
14:32
-
13:29
-
11:59
-
09:46
- 19 ноября 2022
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
21:02
-
20:50
-
20:50
-
00:09
- 18 ноября 2022
-
21:56
-
21:16
-
20:00
-
19:40
-
18:09
-
14:02
-
13:49
-
12:56
-
12:39
-
12:10
-
10:32
-
09:42
-
01:36
- 17 ноября 2022
-
15:48
-
15:14
-
13:28
-
09:50
-
09:11