Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Югру-Самотлор» и вышли на 2-е место в ЧР
Поделиться
Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:16). Столичный клуб одержал седьмую победу в восьми матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. «Урал» на выезде взял верх над минским «Строителем» — 3:0 (25:16, 27:25, 25:20) и с шестью победами поднялся на четвёртое место.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 8-й тур
«Строитель» (Минск) – «Урал» (Уфа) – 0:3 (16:25, 25:27, 20:25).
«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25).
«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 25:17, 25:16).
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:47
-
20:17
-
19:19
-
14:32
-
13:29
-
11:59
-
09:46
- 19 ноября 2022
-
23:02
-
22:48
-
22:29
-
21:02
-
20:50
-
20:50
-
00:09
- 18 ноября 2022
-
21:56
-
21:16
-
20:00
-
19:40
-
18:09
-
14:02
-
13:49
-
12:56
-
12:39
-
12:10
-
10:32
-
09:42
-
01:36
- 17 ноября 2022
-
15:48
-
15:14
-
13:28
-
09:50
-
09:11
Партнерский контент