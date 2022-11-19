Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Югру-Самотлор» и вышли на 2-е место в ЧР

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:16). Столичный клуб одержал седьмую победу в восьми матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. «Урал» на выезде взял верх над минским «Строителем» — 3:0 (25:16, 27:25, 25:20) и с шестью победами поднялся на четвёртое место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 8-й тур

«Строитель» (Минск) – «Урал» (Уфа) – 0:3 (16:25, 25:27, 20:25).

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25).

«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 25:17, 25:16).