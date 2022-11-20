Дин Цзюньхуэй выиграл первую сессию финала чемпионата Великобритании по снукеру

Финалист чемпионата мира 2016 года китаец Дин Цзюньхуэй (38-й в рейтинге) выиграл первую сессию финала Великобритании – 2022 по снукеру. В решающем матче он играет с ирландским снукеристом Марком Алленом (девятый в рейтинге). Счет в матче — 6:2. Соревнования проходят в Йорке.

По пути к финалу Дин Цзюньхуэй обыграл англичаница Барри Хокинса (10-й в рейтинге), валлийца Джейми Кларка (49-й в рейтинге). Отметим, что в четвертьфинале Цзюньхуэй разгромил семикратного чемпиона мира, лидера рейтинга Ронни О'Салливана со счётом 6:0. В полуфинале китаец нанёс поражение англичанину Тому Форду (32-й в рейтинге) со счётом 6:3.



Победитель получит увеличенный главный приз в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участники, прошедшие квалификацию, – £ 10 тыс. (€ 11 400).