Женская сборная Черногории по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата Европы — 2022

Сборная Черногории по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы среди женских команд, проходящем в Словении.

В матче за третье место черногорские гандболистки оказались сильнее сборной Франции — 27:25 (ДВ).

Самыми результативными в матче стали Йованка Радичевич и Джурджина Яукович, отправившие в ворота сборной Франции по шесть мячей.

В финальном матче турнира, который начнётся сегодня в 22:30, встретятся сборные Дании и Норвегии.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.