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«Динамо» и «Енисей» добились побед в матчах 8-го тура женской волейбольной Суперлиги

«Динамо» и «Енисей» добились побед в матчах 8-го тура женской волейбольной Суперлиги
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В воскресенье, 20 ноября, состоялись две встречи 8-го тура российской волейбольной Суперлиги среди женских команд.

Московское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях одержало победу над саратовским «Протоном». Самым результативным игроком матча стала диагональная бело-голубых Наталия Гончарова, записавшая на свой счёт 20 очков. В другом матче красноярский «Енисей» в пяти сетах нанёс поражение «Минчанке».

Столичное «Динамо» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Протон», набравший 18 очков, занимает вторую строчку.

Волейбол. Суперлига. Женщины. 8-й тур

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов) — 3-0 (25:18, 25:21, 25:21)

«Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 2-3 (22:25, 25:21, 25:16, 20:25, 6:15)

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