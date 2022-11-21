Марк Аллен выиграл чемпионат Великобритании по снукеру

Девятый номер мирового рейтинга североирландский снукерист Марк Аллен сегодня ночью сыграл в финале чемпионата Великобритании – 2022 по снукеру с представителем Китая Дином Цзюньхуэем (12-й номер рейтинга).



В финальном поединке Аллен в напряжённой борьбе обыграл Дина Цзюньхуэя со счётом 10:7 и впервые стал чемпионом Великобритании. Североирландец произвёл сенсационное возвращение, ему нужно было преодолеть отставание при счёте 2:6.



Отметим, что в четвертьфинале Цзюньхуэй разгромил семикратного чемпиона мира, лидера рейтинга Ронни О'Салливана со счётом 6:0. В полуфинале китаец нанёс поражение англичанину Тому Форду (32-й в рейтинге) со счётом 6:3.



В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.).