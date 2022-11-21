ВФВ подала иск в гражданский суд Швейцарии из-за отмены ЧМ в России
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск к Международной федерации волейбола (FIVB) в гражданский суд Швейцарии. Причиной является то, что у России отобрали мужской чемпионат мира 2022 года.
«Мы не ведём никаких переговоров с федерацией. У нас есть иски, которые рассматриваются в швейцарском правовом поле. Не знаю, какие сроки рассмотрения. Мы подали в гражданский суд. Процесс идёт», — приводит слова представителя ВФВ ТАСС.
Изначально планировалось, что мужской ЧМ-2022 пройдёт в 10 городах России в августе — сентябре. Однако FIVB отобрала турнир у России и передала право его проведения Польше и Словении. Чемпионом мира является сборная Италии, которая в финальном матче победила поляков со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).
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