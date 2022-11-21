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Волейболист Бутько отреагировал на годичную дисквалификацию за допинг

Волейболист Бутько отреагировал на годичную дисквалификацию за допинг
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Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько ответил на вопрос о своей дисквалификации за употребление допинга.

Ранее сообщалось, что спортсмен будет дисквалифицирован на год.

«Не даю комментарии, пока не будет официального уведомления от Международной федерации волейбола», — сказал Бутько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Александр Бутько выиграл золотые медали Олимпийских игр в Лондоне в составе сборной России в 2012 году. Минувший сезон 36-летний спортсмен провёл в составе кемеровского «Кузбасса». Он является трёхкратным чемпионом России (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), четырёхкратным победителем Лиги чемпионов (2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). Также Бутько выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году.

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Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
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