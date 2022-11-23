Борцы сборной России выступят на международном турнире в Бишкеке

20 декабря Бишкек впервые примет турнир PWL World Series (Международной борцовской лиги Поддубного) с участием звёзд мировой борьбы. В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены из России, Ирана, Киргизской Республики, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Монголии. Среди них олимпийские чемпионы из России Заурбек Сидаков и Заур Угуев, призёры Олимпийских игр Артур Найфонов, Амир Заре, Мээрим Жумназарова, чемпионы мира Малхас Амоян и Жоламан Шаршенбеков, а также ряд молодых борцов, готовых громко заявить о себе уже в ближайшее время.
Первые два турнира лиги PWL прошли в мае и октябре в Москве, а теперь лига впервые организует борцовский вечер в столице Киргизской Республики, имеющей давние традиции борьбы. Этот турнир станет завершающим для PWL в 2022 году.
Полный кард борцовского турнира PWL-3 в Бишкеке
Греко-римская борьба
до 60 кг: Эмин Сефершаев (Россия) — Жоламан Шаршенбеков (Киргизская Республика)
до 77 кг: Адлет Тюлюбаев (Россия) — Малхас Амоян (Армения)
до 97 кг: Александр Головин (Россия) — Узур Джузупбеков (Киргизская Республика)
Женская борьба
до 68 кг: Ксения Буракова (Россия) — Мээрим Жуманазарова (Киргизская Республика)
до 65 кг: Алина Касабиева (Россия) — Элис Монолова (Азербайджан)
Вольная борьба
до 57 кг: Заур Угуев (Россия) — Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)
до 61 кг: Арсен Арутюнян (Армения) — Реза Атри (Иран)
до 65 кг: Ибрагим Ибрагимов (Россия) — Тумур-Очирын Тулга (Монголия)
до 74 кг: Заурбек Сидаков (Россия) — Юнес Эмами (Иран)
до 86 кг: Артур Найфонов (Россия) — Азамат Даулетбеков (Казахстан)
до 97 кг: Сергей Козырев (Россия) — Моджтаба Голейдж (Иран)
до 125 кг: Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — Амир Заре (Иран)
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