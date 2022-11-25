Отец Карлсена объяснил, почему Магнус отказался от матча за корону

Хенрик Карлсен, отец действующего (16-го) чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, рассказал, что его сын отказался от матча за корону из-за невыносимо сложного формата проведения соревнований. Хенрик отметил, что Магнус не мог не испытывать усталости от этого.

«Что касается формата, то дебютная подготовка требует столько времени и так ограничивает игру в классические шахматы на высшем уровне, что Магнус не мог не испытывать усталости от участия в чемпионских циклах», — приводит слова Хенрика Карлсена телеграм-канал «Шахматы +» со ссылкой на неназванный источник.

Напомним, ранее Карлсен официально подтвердил свой отказ от матча на первенство мира, в котором его соперником должен был стать российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший турнир претендентов. Таким образом, соперником Непомнящего станет китайский шахматист Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Матч Непомнящий — Дин Лижэнь состоится в 2023 году. Точные даты и место назовут позднее.