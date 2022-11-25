София и Станислав Поздняковы получили две «Серебряные лани» на семью

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что вместе с дочерью, двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софией Поздняковой, получил премию Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань».

«Сегодня в штаб-квартире ОКР прошла церемония вручений сразу двух премий — в области спортивной журналистики и среди лучших спортсменов, отмеченных представителями СМИ, которые навсегда связали свою профессиональную жизнь с Олимпийскими играми и чемпионатами.



Для нас большая честь, что Федерация спортивных журналистов России отметила нас с Софией в номинация «Спортивная семья». Нет большего счастья для любого отца, чем успехи собственных детей. Рад, что моя дочь позволила мне сегодня второй раз получить из рук организаторов «Серебряную лань».



И, конечно, очень горд, что Соня отдельно была отмечена спортивными журналистами и впервые получила свою собственную грациозную статуэтку», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Станислава Позднякова.