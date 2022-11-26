Покровская считает, что российские синхронистки выступят на Олимпийских играх — 2024

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась об участии национальной команды на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.
«После Олимпийских игр в Токио у нас серьезно обновился состав сборной, сейчас в команде в основном нетитулованные спортсменки. Они понимают, что, прежде чем выиграть что-то серьезное, надо очень много работать на тренировках. Они только перешли во взрослую команду, и это очень непросто. Если мы поторопимся и выйдем на международные старты сейчас, то нам не дадут первого места, тем более в сегодняшней ситуации.
Сейчас мы готовимся, к тому же летом поменялись правила. Но у нас нет никаких сомнений, что в будущем мы будем участвовать в международных соревнованиях, и в том числе в Олимпийских играх. И девочки знают, что им предстоит защищать честь страны на следующей Олимпиаде», — цитирует Покровскую ТАСС.
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