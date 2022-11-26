Калининградский «Локомотив» вышел на второе место в женской волейбольной Суперлиге
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Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Калининградский «Локомотив» в гостях нанёс поражение челябинскому «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22). С семью победами в девяти матчах «Локомотив» вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо-Метар» с шестью победами в активе – пятый.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 9-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 2:3 (22:25, 22:25, 25:17, 25:21, 11:15).
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Локомотив» (Калининградская область) – 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 22:25).
«Тулица» (Тула) – «Заречье-Одинцово» – 3:2 (25:27, 27:29, 31:29, 25:19, 15:11)
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