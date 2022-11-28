Робертсон прошёл в финальную стадию German Masters, Марк Аллен — проиграл во втором матче

Завершилась квалификация на престижный турнир по снукеру German Masters — 2023.
Китаец Дин Цзюньхуэй, который на прошлой неделе играл в финале чемпионата Великобритании, не смог выиграть второй матч квалификации. Его обидчик в финале — Марк Аллен (пятый в мировом рейтинге) — также не смог квалифицироваться в финальную стадию турнира. Шотландец Джон Хиггинс (пятый в мировом рейтинге) проиграл второй матч в квалификации и не примет участия в финальной стадии German Masters — 2022. Англичанин Джадд Трамп (третий в мировом рейтинге) обидно проиграл в первом матче квалификации. Австралиец Нил Робертсон (четвёртый в мировом рейтинге) стал единственным игроком из топ-7 мирового рейтинга, который прошёл в финальную стадию турнира, уверенно выиграв два матча на стадии квалификации.
Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан принял решение сняться с турнира.
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