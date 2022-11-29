Российский снукерист Каковский: когда вышел против Джимми Уайта на ЧМ, руки тряслись

Чемпион России по снукеру Иван Каковский рассказал о волнении, которое испытывал в матче с победителем более 30 профессиональных соревнований англичанином Джимми Уайтом на чемпионате мира.
«Чемпионат мира мне дался очень тяжело. Во-первых, из-за игры с Джимми Уайтом. Я за ним много следил, он легенда. Играть против него было тяжело. Во-вторых, я очень волновался. Когда я вышел делать первый удар в матче с Уайтом, у меня тряслись руки и я не был уверен, что вообще попаду в пирамиду (улыбается). Но этот мандраж спал быстро – буквально несколько ударов и я уже не думал о каких-то посторонних вещах, думал лишь о том, как выиграть. Чемпионат мира тоже дал мне очень много в психологическом плане. После него какие-то ответственные моменты даются намного проще.
Матч с Джимми Уайтом, кстати, был относительно близким, то есть я мог цепляться и выиграть, если бы в каких-то моментах сыграл чуть получше. В плане эмоций тоже было очень круто. Бесценный опыт для меня», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.
Полное интервью с Иваном Каковским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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