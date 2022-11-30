Владимир Лисин покидает пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

Итальянец Лучано Росси избран на должность президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщает Inside the Games.

Генеральная ассамблея ISSF прошла сегодня, 30 ноября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. На посту главы ISSF Росси сменил россиянина Владимира Лисина, который руководил организацией с 2018 года. Росси был единственным соперником Лисина в борьбе за этот пост.

Напомним, в сентябре исполнительный комитет ISSF принял решение перенести чемпионат мира по стрельбе 2023 года из России в Азербайджан. Турнир пройдёт с 14 по 31 августа 2023 года. В его программу будут включены соревнования по пулевой и стендовой стрельбе. На турнире будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.