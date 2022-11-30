Владимир Лисин покидает пост президента Международной федерации спортивной стрельбы
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Итальянец Лучано Росси избран на должность президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщает Inside the Games.
Генеральная ассамблея ISSF прошла сегодня, 30 ноября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. На посту главы ISSF Росси сменил россиянина Владимира Лисина, который руководил организацией с 2018 года. Росси был единственным соперником Лисина в борьбе за этот пост.
Напомним, в сентябре исполнительный комитет ISSF принял решение перенести чемпионат мира по стрельбе 2023 года из России в Азербайджан. Турнир пройдёт с 14 по 31 августа 2023 года. В его программу будут включены соревнования по пулевой и стендовой стрельбе. На турнире будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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