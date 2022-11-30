«Чеховские медведи» на выезде уступили «Пермским медведям» в гандбольной Суперлиге

В Перми завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Местный клуб «Пермские медведи» нанёс поражение подмосковным «Чеховским медведям» со счётом 31:29. Первый тайм остался за хозяевами с разницей «+7». После перерыва гости бросились в погоню, но времени не хватило.

У «Пермских медведей» шесть раз отличился Дмитрий Богданов, по пять мячей забили Юрий Семёнов и Павел Гноевой. У «Чеховских медведей» самым результативным был Виктор Фурцев, забивший шесть мячей. На счету Кирилла Котова – пять мячей.

«Чеховские медведи» и «Пермские медведи» одержали по шесть побед в восьми матчах и делят 3-4-е места в турнирной таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 31:29 (18:11).