«Чеховские медведи» на выезде уступили «Пермским медведям» в гандбольной Суперлиге

В Перми завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Местный клуб «Пермские медведи» нанёс поражение подмосковным «Чеховским медведям» со счётом 31:29. Первый тайм остался за хозяевами с разницей «+7». После перерыва гости бросились в погоню, но времени не хватило.
У «Пермских медведей» шесть раз отличился Дмитрий Богданов, по пять мячей забили Юрий Семёнов и Павел Гноевой. У «Чеховских медведей» самым результативным был Виктор Фурцев, забивший шесть мячей. На счету Кирилла Котова – пять мячей.
«Чеховские медведи» и «Пермские медведи» одержали по шесть побед в восьми матчах и делят 3-4-е места в турнирной таблице.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 31:29 (18:11).
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