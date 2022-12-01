Усэйн Болт выразил надежду на победу Аргентины в чемпионате мира по футболу
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36-летний ямайский легкоатлет Усэйн Болт рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира по футболу — 2022, проходящем в Катаре, а также попытался предсказать победителя турнира.
«Аргентина — моя команда. Я действительно болею за сборную Аргентины.
Знаю, что Франция, Бразилия и Аргентина являются лидерами за победу в турнире, но я надеюсь, что победителем будет Аргентина», — приводит слова Болта Eurosport.
В рамках 1/8 стадии турнира национальная команда Аргентины сыграет следующий матч со сборной Австралии, сенсационно занявшей вторую строчку в группе D, оставив за бортом плей-офф Данию и Тунис.
Встреча пройдёт 3 декабря в 22:00 мск на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар).
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