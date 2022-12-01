Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Усэйн Болт выразил надежду на победу Аргентины в чемпионате мира по футболу

Усэйн Болт выразил надежду на победу Аргентины в чемпионате мира по футболу
Комментарии

36-летний ямайский легкоатлет Усэйн Болт рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира по футболу — 2022, проходящем в Катаре, а также попытался предсказать победителя турнира.

«Аргентина — моя команда. Я действительно болею за сборную Аргентины.

Знаю, что Франция, Бразилия и Аргентина являются лидерами за победу в турнире, но я надеюсь, что победителем будет Аргентина», — приводит слова Болта Eurosport.

В рамках 1/8 стадии турнира национальная команда Аргентины сыграет следующий матч со сборной Австралии, сенсационно занявшей вторую строчку в группе D, оставив за бортом плей-офф Данию и Тунис.

Встреча пройдёт 3 декабря в 22:00 мск на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022