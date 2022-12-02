Горячкина чёрными обыграла Костенюк в четвертьфинале турнира претенденток

В Хиве (Узбекистан) после выходного дня возобновился турнир претенденток на шахматную корону. Состоялись третьи партии четвертьфиналов в группе В.
После двух ничейных туров была одержана первая победа. Её добилась игравшая чёрными фигурами Александра Горячкина. Её соперница, соотечественница Александра Костенюк, белым цветом избрала итальянскую партию. На 42-м ходу белые допустили решающую ошибку, после чего перевес чёрных стал решающим, и Горячкина добилась победы на 62-м ходу. Счёт в четвертьфинальном матче двух россиянок стал 2-1 в пользу Горячкиной.
Во втором четвертьфинале группы В китаянка Тань Чжунъи и россиянка Екатерина Лагно разыграли острый венский вариант ферзевого гамбита. Партия закончилась вничью после 48-го хода чёрных. В этом матче после трёх туров ничья — 1,5-1,5.
В субботу, 3 декабря, состоится 4-й тур четвертьфиналов в группе В.
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