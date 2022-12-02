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Владимир Путин выразил слова поддержки российским паралимпийцам

Владимир Путин выразил слова поддержки российским паралимпийцам
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что не имеет никаких сомнений, что спортсмены с ограничениями по здоровью должны продолжать соревноваться и заниматься своим любимым делом вне зависимости от политических обстоятельств.

«Сегодня почему-то нашим паралимпийцам Международное паралимпийское движение отказывает в совместной работе. Посмотрим, как долго это будет продолжаться, но в любом случае наши спортсмены с ограничениями по здоровью должны заниматься своим любимым делом, и те из них, кто ещё не делает этого, должны получить такую возможность. Сомнений в этом нет никаких.

Вы знаете, что нами предложено? Минспорт предложил серию различных соревнований высокого класса. Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнёрами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению.

Уже сегодня, как вы знаете, мы провели и летние соревнования, и зимние соревнования, причём стараемся это делать таким образом, чтобы была и соответствующая материальная мотивировка. Чтобы это было не только интересно, но ещё и поддерживало бы наших спортсменов. Уверяю вас, мы будем эту работу расширять. Здесь нет никаких сомнений», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

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