«КПРФ» уступил «Норильскому никелю» в ЧР по мини-футболу

Завершился матч чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на выезде уступил «Норильскому никелю» со счётом 3:5.
Четыре из восьми мячей были забиты до перерыва. Счёт в игре открыли гости, забив на 10-й минуте встречи. Хозяева почти сразу восстановили равновесие. «КПРФ» снова вышел вперёд, дважды поразив ворота соперника на 22-й минуте.
Во втором тайме команде из Норильска вновь удалось сравнять счёт. Затем хозяева завладели преимуществом и за оставшееся время смогли забить ещё трижды, установив окончательный счёт встречи — 5:3.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Норильский никель» (Норильск) — «КПРФ» (Москва) – 5:3 (1:3).
Голы: Фелипе, 11, Лялин, 26, Алибеков, 32, Алибеков, 37, Лялин, 44 – Баталья, 10, Ниязов, 22, Ниязов, 22,
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