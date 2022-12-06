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Сидни Маклафлин-Леврон и Арман Дюплантис признаны World Athletics спортсменами года

Сидни Маклафлин-Леврон и Арман Дюплантис признаны World Athletics спортсменами года
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World Athletics объявила лауреатов премии «Спортсмен года». Сидни Маклафлин-Леврон победила в женской номинации, а Арман Дюплантис — в мужской.

Маклафлин-Леврон, которая в этом году побила мировой рекорд в беге на 400 метров с препятствиями, впервые получила награду. Другими финалистами среди женщин были Тоби Амусан из Нигерии, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки, Кимберли Гарсия из Перу и Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Дюплантис выиграл мужскую награду во второй раз за три года. В 2022 году он трижды побил свой мировой рекорд в прыжках с шестом и завоевал титулы чемпиона мира в помещении и на открытом воздухе, а также титулы Бриллиантовой лиги. Другими финалистами среди мужчин были марокканец Суфьян Эль-Баккали, норвежец Якоб Ингебригтсен, кениец Элиуд Кипчоге и американец Ноа Лайлз.

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