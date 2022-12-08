Американский игрок NFL — Байдену: мы по-прежнему за тебя не голосуем!

Американский игрок NFL Мика Парсон высказался о президенте США Джо Байдене, который ранее принял участие в обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на бизнесмена Виктора Бута.
«Мы по-прежнему за тебя не голосуем!», — написал Парсон в социальных сетях, прокомментировав пост Байдена об освобождении спортсменки.
Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.
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