Байден сделал заявление об обмене Грайнер на россиянина Бута

Президент США Джо Байден прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.

«Утро по-настоящему доброе. Я совсем недавно общался с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, находится на борту самолёта, летит домой. Спустя месяцы после необоснованного ареста в России она вернётся к своим родным – туда, где всё время и должна была находиться. Это день, ради которого мы долго работали. Мы не прекращали бороться за её освобождение. Нам было непросто вести переговоры, но я хотел бы поблагодарить всех вовлечённых членов моей администрации. Спасибо ОАЭ, которые помогли нам в её возвращении. Там она пересела на наш самолёт.



Последние месяцы превратились в ад для Бриттни и для её семьи, а также её партнёров. Жители всей нашей страны узнали об истории Бриттни, призывали вернуть её. Я рад сказать, что Бриттни в хорошем расположении духа. Наконец-то она вздохнула с облегчением, что может вернуться домой. Она потеряла месяцы своей жизни из-за ненужной драмы. Она заслуживает покоя на время, когда будет отходить от потрясения с семьёй», — сказал Байден на пресс-конференции.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево: