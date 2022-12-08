Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Байден сделал заявление об обмене Грайнер на россиянина Бута

Байден сделал заявление об обмене Грайнер на россиянина Бута
Комментарии

Президент США Джо Байден прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.

«Утро по-настоящему доброе. Я совсем недавно общался с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, находится на борту самолёта, летит домой. Спустя месяцы после необоснованного ареста в России она вернётся к своим родным – туда, где всё время и должна была находиться. Это день, ради которого мы долго работали. Мы не прекращали бороться за её освобождение. Нам было непросто вести переговоры, но я хотел бы поблагодарить всех вовлечённых членов моей администрации. Спасибо ОАЭ, которые помогли нам в её возвращении. Там она пересела на наш самолёт.

Последние месяцы превратились в ад для Бриттни и для её семьи, а также её партнёров. Жители всей нашей страны узнали об истории Бриттни, призывали вернуть её. Я рад сказать, что Бриттни в хорошем расположении духа. Наконец-то она вздохнула с облегчением, что может вернуться домой. Она потеряла месяцы своей жизни из-за ненужной драмы. Она заслуживает покоя на время, когда будет отходить от потрясения с семьёй», — сказал Байден на пресс-конференции.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:

Новость по теме
Юрист прокомментировал обмен баскетболистки Грайнер на Виктора Бута
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022