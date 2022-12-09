«КПРФ» обыграл «Кристалл» в ЧР по мини-футболу

Завершился матч чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на домашней площадке обыграл санкт-петербургский «Кристалл» со счётом 8:2.



Семь мячей из десяти были забиты ещё до перерыва. Счёт в игре открыли хозяева, забив уже на третьей минуте встречи. До 20-й минуты игроки «КПРФ» забили пять безответных мячей, а до конца первой половины встречи команды обменялись голами, уйдя на перерыв со счётом 5:1 в пользу московского клуба.



Во втором тайме москвичи забили ещё дважды, а в концовке встречи пропустили второй мяч в свои ворота, что не помешало им отпраздновать уверенную победу со счётом 8:2.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины



«КПРФ» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 8:2 (6:1).

Голы: Ниязов, 3, Ниязов, 4, Асадов, 8, Ниязов, 14, Бурков, 20, Исаков, 23, Крюкин, 39, Исаков, 43 – Лийваку, 20, Лийваку, 43.