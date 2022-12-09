Горячкина и Тань Чжунъи в третий раз сыграли вничью в полуфинале турнира претенденток

В Хиве (Узбекистан) завершились партии 3-го тура полуфинала турнира претенденток ФИДЕ в группе В.
Российская шахматистка Александра Горячкина вновь сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.
Горячкина играла белыми, партия завершилась на 45-м ходу. Общий счёт в матче равный – 1,5:1,5. Следующая партия состоится 10 декабря. В четвёртой партии белыми фигурами будет играть Тань Чжунъи.
Шахматистки завершают вничью уже третью партию подряд.
Победительница этого матча встретится с ещё одной китаянкой Лэй Тинцзе в финале турнира претенденток, который пройдёт в 2023 году.
Напомним, Горячкина вышла в полуфинал турнира претенденток, обыграв в четвертьфинале соотечественницу Александру Костенюк. Тань Чжунъи в четвертьфинале оказалась сильнее другой российской шахматистки Екатерины Лагно.
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