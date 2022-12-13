В Австралии сняты обвинения с голландского велогонщика по делу о нападении на детей

В Австралии сняты обвинения с нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула по инциденту в отеле, случившемуся накануне чемпионата мира в Вуллонгонге в сентябре этого года.
Спортсмен признал себя виновным по двум пунктам обвинения после того, как применил физическую силу по отношению к двум девочкам-подросткам в гостиничном номере. Две девочки 13 и 14 лет несколько раз стучали в его дверь около 22:40 и убегали. В итоге спортсмен выследил юных нарушительниц спокойствия и толкнул обеих к стене, в результате чего одна из них получила ожог правого локтя ковром.
Ван дер Пул был арестован и позже освобождён, вернувшись в свой отель в четыре утра. Он начал шоссейную гонку чемпионата мира, но рано отказался от её продолжения, а позже был дисквалифицирован на три года после уплаты штрафа в размере $ 1500.
По информации The Daily Telegraph, обвинения с гонщика были сняты после того, как апелляция была рассмотрена в окружном суде сиднейского Даунинг-центра. Судья Ян Бурк пришла к выводу, что действия ван дер Пула были «ответом на раздражающее и агрессивное поведение», которое составляло «значительную степень провокации». Он добавил, что действия девочек приравниваются к «глупому поведению детей без присмотра».
При этом решение суда предусматривает, что ван дер Пул в течение 12 ближайших месяцев не должен нарушать закон, а также обязан являться в суд каждый раз, когда это потребуется.
Матье ван дер Пул является чемпионом мира 2015 года и чемпионом Европы 2017 года.
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