Ирина Винер заявила, что в Азии придумают равнозначную альтернативу Олимпийским играм

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась об инициативе Олимпийского совета Азии принимать российских спортсменов на соревнованиях в своём регионе.



«Мы не страдаем от нехватки внимания со стороны Европы. Азиатские страны к нам приезжают, и мы приезжаем, вот мы были в Арабских Эмиратах – в Абу-Даби. Видимо, у нас дойдёт до такого состояния, что будут какие-то альтернативы Олимпийским играм, потому что Олимпийские игры пошли из Греции, а Азия – это более древняя цивилизация, где тоже были спортивные различные состязания, поэтому мы можем выступать на таких азиатских играх, которые будут по своей значимости равняться или даже превосходить Олимпийские.

Вот, сейчас уже азиаты нас позвали: Россию и Беларусь – для нас это очень хороший выход в страны БРИКС, ШОС, Китай, Индию. Это блестящие страны, где мы можем очень здорово показать и себя, и посмотреть на других, если какие-то страны отстают, мы всегда помогаем всем и будем в дальнейшем это делать. Сейчас у нас тренируются многие дети из постсоветского пространства», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».