Винер — об Утяшевой: если человека без конца гладить по головке, он становится слабаком

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер высказалась о бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Если человека без конца гладить по головке и говорить: «Молодец, молодец!», даже если он не молодец, он становится слабаком. Так случилось с Утяшевой.

Она привыкла быть лучшей. Когда она ещё не тренировалась в сборной, мама её говорила: «Только если вы будете её тренировать, она придёт к вам!». А потом, когда она пришла и увидела, что она не лучшая, она уже не могла ничего с собой сделать.

Иногда даже я своим детям говорю: «Это плохой пример для жизни семейной, поэтому, если спорт мешает школе, надо бросать школу, учиться онлайн. А если спорт мешает семье, надо бросать спорт. Потому что семья — это прежде всего», — сказала Винер в программе «Легенда» от RTVI.