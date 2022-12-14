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Винер — об Утяшевой: если человека без конца гладить по головке, он становится слабаком

Винер — об Утяшевой: если человека без конца гладить по головке, он становится слабаком
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер высказалась о бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Если человека без конца гладить по головке и говорить: «Молодец, молодец!», даже если он не молодец, он становится слабаком. Так случилось с Утяшевой.

Она привыкла быть лучшей. Когда она ещё не тренировалась в сборной, мама её говорила: «Только если вы будете её тренировать, она придёт к вам!». А потом, когда она пришла и увидела, что она не лучшая, она уже не могла ничего с собой сделать.

Иногда даже я своим детям говорю: «Это плохой пример для жизни семейной, поэтому, если спорт мешает школе, надо бросать школу, учиться онлайн. А если спорт мешает семье, надо бросать спорт. Потому что семья — это прежде всего», — сказала Винер в программе «Легенда» от RTVI.

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