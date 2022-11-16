«Эта девочка не хотела уезжать». Почему российские гимнастки так часто меняют гражданство?

В течение одной недели стало известно сразу о двух российских гимнастках, решивших сменить российское спортивное гражданство. Теперь наши спортсменки будут выступать за сборные Кипра и Германии.

После введения запрета на выступления россиянок в международных соревнованиях такие новости приходят с пугающей регулярностью.

«Родители сказали, что забирают её»

14-летняя российская гимнастка Вера Туголукова уже официально сменила спортивное гражданство. Со следующего сезона, по решению исполкома FIG, призёр первенства России будет выступать за сборную Кипра.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что девушка переехала на Кипр по решению родителей.

«Родители Веры Туголуковой там живут. Эта девочка не хотела уезжать, ни в коем случае, но родители настояли на том, что она несовершеннолетняя и они не могут оставлять её одну в Москве», – рассказала Винер РБК.

«Если бы у меня был несовершеннолетний ребенок и я была бы не тренером, конечно, тоже забрала бы её к себе домой. Сейчас их место на Кипре, где они работают, и они сказали, что забирают девочку. Связано ли это с нынешними обстоятельствами или с их переездом, я в подробности не вдавалась, да и в близких отношениях с ними не была», – приводит слова Винер ТАСС.

На юниорском первенстве России, которое прошло в феврале, Туголукова выиграла золото в упражнениях с обручем и в командном зачёте, а также серебряную награду в упражнениях с мячом. Летом 2022 года она завоевала четыре медали, в том числе и золото, на Международных спортивных играх «Дети Азии». Девочка считалась весьма перспективной спортсменкой.

«Последнее слово за главой ОКР»

Ранее стало известно, что ещё одна гимнастка, двукратная чемпионка мира среди юниоров в составе сборной России, Анастасия Симакова получила гражданство Германии. Сообщается, что 18-летняя гимнастка с лета 2022 года живёт в Нюрнберге. Спортсменка уже получила разрешение от федерации гимнастики Германии выступать за страну. Теперь Симаковой предстоит пройти отбор в немецкую сборную, и у неё есть все шансы пробиться в состав.

«Анастасия выразила заинтересованность в том, чтобы выступать за Германию. Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала принципиальное согласие. Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор. Анастасия сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду.

Федерация Германии отправила запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа. Если мы получим документы из России, а Анастасия оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за Германию уже весной на этапах Кубка мира. Но для этого должны быть соблюдены все условия», – приводит слова главы пресс-службы федерации Торстен Хартманн ТАСС.

Ирина Винер подтвердила, что Всероссийская федерация художественной гимнастики пока не ответила на запрос немецкой стороны.

«Наша федерация гимнастики входит в состав Олимпийского комитета России, которым руководит Станислав Поздняков. Последнее слово за господином главой ОКР. Как решит Олимпийский комитет, как он даст рекомендации, так мы и будем решать данный вопрос», – рассказала Винер «Спорт-Экспрессу».

В начале ноября спортсменка приняла участие в соревнованиях немецкой лиги за клуб «Айнтрахт»: выступила в упражнениях с обручем и получила 24,80 балла. Но заметила, что способна показывать более высокие результаты.

Анастасия Симакова Фото: РИА Новости

По словам Винер, ранее Симакова год не выступала из-за травмы.

«К сожалению, Симакова получила травму в Омске и уже почти год лечится. Она уехала лечиться в Германию. И, как выяснилось, у неё родители — вторая волна репатриантов, они немцы. Они имеют немецкое гражданство, и, конечно, она осталась со своими родителями. Как Симакова будет выступать и смогли ли её немецкие врачи вылечить, я не знаю. Но здесь она не выступала последний год, к сожалению. Девочка очень талантливая, но она не могла выступать, потому что у неё была серьёзная травма», – приводит слова Винер РБК.

Почему перспективные гимнастки уезжают?

Ответить на этот вопрос несложно. Безусловно, для кого-то главная причина – это семейные обстоятельства. Но и тех, кто задумывается о том, что за Россию на международных соревнованиях выступать не получится, а в составе другой страны можно пробиться даже на чемпионат мира, немало.

Не секрет, что в России огромное количество талантливых гимнасток – вертикаль, выстроенная тренерами за годы, приносит свои результаты. Большинство зрителей следит лишь за теми, кто на вершине пирамиды: сёстрами Авериными или Лалой Крамаренко. Но мало кто знает, что для прорыва на эту вершину нужно проделать титанический путь. Это пробуют сделать многие перспективные гимнастки, но получается у единиц.

Вот и появляется вопрос – а зачем выдерживать невероятную конкуренцию, если перспективы российского спорта туманны, если можно переехать в менее сильную с точки зрения художественной гимнастики страну, стать там лидером сборной и поехать в итоге на чемпионат мира и Олимпиаду.

Тем более успешных примеров немало. Дарья Варфоломеев стала одной из главных звёзд чемпионата мира – 2022 в Софии, завоевав для Германии пять наград, включая историческое золото. А Екатерина Веденеева на том же мировом турнире добыла историческую медаль для Словении.

Речи о том, что гимнастки из основного состава сборной России будут покидать страну, нет. Но девушки, которые были «под сборной» будут уезжать. Чем дольше будет длится отстранение, тем больше будет таких примеров.