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Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби

Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби
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На Высшем Совете Федерации регби России было принято решение назначить новым главным тренером сборной России Александра Первухина.

Новый специалист отметил две задачи, которые стоят перед ним.

«Я вижу две тренерские задачи – подбор игроков соответствующего возраста. Совместно с ФРР относительно регулярный график сборов, индивидуальный контроль за этими игроками, кандидатами на местах в матчах за команды мастеров, в молодёжном чемпионате. Это по возможности организация с ФРР тест-матчей, переговоры с Южной Африкой, матчи внутри страны, как, например, с легионерами и т. д. А также встречи с командами Премьер-Лиги. Вторая задача – более важная. Мы реально понимаем, что к 2030 году я уже вряд ли буду главным тренером, нужно подготовить плеяду молодых перспективных тренеров. Этот тренерский состав должен быть подготовлен руководством национальных команд разного уровня», — приводит слова Первухина пресс-служба ФРР.

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