Александр Первухин назначен главным тренером сборной России по регби

На Высшем Совете Федерации регби России было принято решение назначить новым главным тренером сборной России Александра Первухина.
Новый специалист отметил две задачи, которые стоят перед ним.
«Я вижу две тренерские задачи – подбор игроков соответствующего возраста. Совместно с ФРР относительно регулярный график сборов, индивидуальный контроль за этими игроками, кандидатами на местах в матчах за команды мастеров, в молодёжном чемпионате. Это по возможности организация с ФРР тест-матчей, переговоры с Южной Африкой, матчи внутри страны, как, например, с легионерами и т. д. А также встречи с командами Премьер-Лиги. Вторая задача – более важная. Мы реально понимаем, что к 2030 году я уже вряд ли буду главным тренером, нужно подготовить плеяду молодых перспективных тренеров. Этот тренерский состав должен быть подготовлен руководством национальных команд разного уровня», — приводит слова Первухина пресс-служба ФРР.
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