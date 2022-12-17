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Матыцин отреагировал на прекращение действия санкций CAS

Матыцин отреагировал на прекращение действия санкций CAS
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал прекращение действия санкций CAS, наложенных на российский спорт в 2020 году.

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом ВАДА официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом.

Мы надеемся и делаем всё возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном.

На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств.

Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог – единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надёжного партнёра, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьёзную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

В России сейчас действует одна из самых эффективных систем по предотвращению допинга в спорте, российское антидопинговое законодательство полностью соответствует Конвенции. Этот факт неоднократно подтверждался ЮНЕСКО и Советом Европы.

Основная идея и миссия мирового спорта – объединение людей и стран, недопущение политизации и дискриминации. Мы всегда были верны этим принципам и дальше будем им следовать», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

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