«Газпром-Югра» и «КПРФ» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

В Югорске завершился матч восьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги между «Газпромом-Югрой» и «КПРФ». Хозяева выиграли первый тайм со счётом 3:2, но после перерыва гости сумели уйти от поражения, благодаря голу Сергея Крыкуна, забитому на 28-й минуте встречи. Финальный свисток зафиксировал в матче «Газпром-Югра» – «КПРФ» ничью со счётом 3:3.
«КПРФ» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе «Газпрома-Югры» 22 очка и шестая позиция. Для московского клуба это пятая ничья в 15 матчах, югорская команда разошлась миром с соперником в седьмой раз в сезоне. Завтра, 18 декабря, «Газпром-Югра» и «КПРФ» встретятся вновь.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
8-й тур
«Газпром-Югра» (Югорск) – «КПРФ» (Москва) – 3:3 (3:2).
Голы: Чернявский, 2, Понкратов, 13, Гилерме, 18 — Асадов, 14, Шимбинья, 20, Крыкун, 28.
- 17 декабря 2022
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20
-
14:00
-
13:27
-
12:44