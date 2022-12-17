«Газпром-Югра» и «КПРФ» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

В Югорске завершился матч восьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги между «Газпромом-Югрой» и «КПРФ». Хозяева выиграли первый тайм со счётом 3:2, но после перерыва гости сумели уйти от поражения, благодаря голу Сергея Крыкуна, забитому на 28-й минуте встречи. Финальный свисток зафиксировал в матче «Газпром-Югра» – «КПРФ» ничью со счётом 3:3.

«КПРФ» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, в активе «Газпрома-Югры» 22 очка и шестая позиция. Для московского клуба это пятая ничья в 15 матчах, югорская команда разошлась миром с соперником в седьмой раз в сезоне. Завтра, 18 декабря, «Газпром-Югра» и «КПРФ» встретятся вновь.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

8-й тур

«Газпром-Югра» (Югорск) – «КПРФ» (Москва) – 3:3 (3:2).

Голы: Чернявский, 2, Понкратов, 13, Гилерме, 18 — Асадов, 14, Шимбинья, 20, Крыкун, 28.