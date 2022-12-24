«Чеховские медведи» разгромили омский «СКИФ» в матче мужской гандбольной Суперлиги
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В заключительной встрече 2022 года мужского чемпионата России по гандболу «Чеховские медведи» в сверхрезультативном матче разгромили омский «СКИФ». Проходящий в Чехове матч закончился со счётом 51:32 в пользу хозяев площадки (А.Котов — 9, А.Ермаков — 8, Кандыбин — 5; Степанов — 14).
В других матчах сегодняшнего игрового дня краснодарский «СКИФ» в гостях победил «Зенит» (28:24), «Пермские медведи» поделили очки с «Виктором» (29:29), ЦСКА уверенно обыграл «Динамо-Сунгуль» (38:27), а «СГАУ-Саратов» одолел «Акбузат» (25:24).
Лидерами чемпионата на зимний перерыв уходят сразу три коллектива — «Виктор», ЦСКА и «Чеховские медведи», в активе которых по 18 очков. На один балл от группы лидеров отстают «Пермские медведи».
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