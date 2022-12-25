Хуанторена показал, как празднует Рождество в Китае

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 в составе сборной Италии, трёхкратный победитель Лиги чемпионов кубино-итальянский волейболист Османи Хуанторена опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.
37-летний волейболист выложил фотографию, на которой празднует Рождество вместе с одноклубниками по китайскому клубу «Шанхай Голден Эйдж», в который он перешёл в этом году из итальянского «Кучине Любе».
«Счастливого Рождества из Китая», — написал Хуанторена.
Фото: Личный архив Османи Хуанторены
До 2006 года Османи Хуанторена выступал за сборную Кубы, однако покинул её после того, как провалил допинг-тест на чемпионате мира — 2006 и получил двухлетнюю дисквалификацию, во время которой, не получив разрешения от кубинских властей, уехал в Италию. 21 сентября 2010 года он получил итальянское гражданство.
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