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Определились все четвертьфиналисты Кубка России по гандболу среди женщин

Определились все четвертьфиналисты Кубка России по гандболу среди женщин
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Определились все четвертьфиналисты Кубка России по гандболу среди женщин. Сегодня, 25 декабря, в заключительных матчах 1/8 финала женского Кубка России «Динамо-Синара» на домашней площадке обыграло «Феникс», а «Астраханочка» в упорной борьбе оказалась сильнее «Ставрополья».

Гандбол. Кубок России. Женщины

«Динамо-Синара» — «Феникс» — 33:27 (16:13) (Дудкина — 7, Горячева — 6, Старшова — 5; Линь Яньцюнь, Лю Чань, Гун Лэй — по 5)

«Астраханочка» — «Ставрополье» — 24:22 (10:11) (Дёмина — 6, Дивак — 5; Нефёдова — 8, Зотина — 4)

Эти матчи стали заключительными в 2022 году на крупных российских гандбольных турнирах. «Астраханочка» и «Динамо-Синара» последними вошли в топ-8 команд Кубка. Помимо них, в четвертьфинале сыграют ЦСКА, «Ростов-Дон», «Звезда», «Кубань», «Черноморочка» и «Лада». Пары будут определены после жеребьёвки. Матчи следующей турнирной стадии должны быть сыграны до 30 января.

В других матчах 1/8 финала женского Кубка России «Дворец» на своей площадке уступил «Черноморочке» (29:35), а «ЛАДА» обыграла «Университет» (36:20).

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