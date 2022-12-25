Капитан «Зенита-Казань» Волков: ожидали сегодня более серьёзное сопротивление

Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александр Волков поделился эмоциями после завоевания с командой Кубка России.
Напомним, в финале соревнований казанцы уверенно обыграли новоуренгойский «Факел» (3-0).
«Потрясающие эмоции. Отлично, что мы выполнили поставленную клубом задачу и оставили трофей в Казани. Могу сказать, что мы настраивались и ожидали сегодня более серьёзное сопротивление, но «Факел» только в третьей партии смог показать, на что способен.
Результат за нами – и это самое главное. Ключевое наше слово – команда, у нас замечательный коллектив и отличный тренер, поэтому мы не проигрываем уже долгое время.
Мотивация без международных соревнований? Для любого спортсмена любое соревнование должно быть важным и ответственным, к нему надо подходить с определённым желанием. Неважно, играешь за границей или дома в России, ты должен отдаваться на сто процентов», — сказал Волков в интервью Metaratings.
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