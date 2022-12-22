Волейболист Кобзарь: смысла переходить в Азию нет, там не такая большая конкуренция
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Волейболист петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь высказался на тему возможного перехода российского волейбола в Азию.
«В азиатском волейболе не такая большая конкуренция. Поэтому особого смысла не будет. Это, наверное, в большей степени интересно было бы для самих азиатских команд — поднять собственный уровень. Если взять другие виды спорта, то в футболе, например, неплохо у них обстоят дела, если судить по Японии, Южной Корее. При должной конкуренции такой вариант можно рассматривать. Но тут могут возникнуть проблемы с тем, как всё это организовать», – приводит слова Кобзаря издание Metaratings.
Напомним, МВК «Зенит» одержал 13 побед подряд и с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит-Казань» на один балл.
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