Волейболист Кобзарь: смысла переходить в Азию нет, там не такая большая конкуренция

Волейболист петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь высказался на тему возможного перехода российского волейбола в Азию.

«В азиатском волейболе не такая большая конкуренция. Поэтому особого смысла не будет. Это, наверное, в большей степени интересно было бы для самих азиатских команд — поднять собственный уровень. Если взять другие виды спорта, то в футболе, например, неплохо у них обстоят дела, если судить по Японии, Южной Корее. При должной конкуренции такой вариант можно рассматривать. Но тут могут возникнуть проблемы с тем, как всё это организовать», – приводит слова Кобзаря издание Metaratings.

Напомним, МВК «Зенит» одержал 13 побед подряд и с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит-Казань» на один балл.