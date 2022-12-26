Карлсен: не думаю, что, когда я в хорошей форме, чьи-то шансы на победу выше моих

Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от стартующего сегодня чемпионата мира по рапиду и блицу, отметив себя в качестве главного претендента на победу.

«Если бы я считал фаворитом кого-то, кроме самого себя, я бы даже не участвовал. Да, это опен-турниры и возможность выиграть есть у большого числа шахматистов, но не думаю, что, когда я в хорошей форме, чьи-то шансы на победу выше, чем мои», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

Напомним, чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25–30 декабря 2022 года. Турнир пройдет во дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. За титул будут бороться шахматисты из 50 стран. Призовой фонд соревнований – $ 1 млн.

Первый игровой день чемпионата мира по шахматам стартует сегодня, 26 декабря, в 12:00 по московскому времени.