Погиб чемпион России по ВМХ Владимир Левин

Бывший велогонщик, чемпион России во ВМХ-рейсу 2000 года Владимир Левин ушёл из жизни в результате трагического инцидента, который случился в Саранске.



Левин погиб в результате нападения злоумышленника, который убил его ножом. По данным СМИ, на спортсмена было совершено нападение после того, как он заступился за девушку.

«Мы выражаем соболезнования семье, близким, коллегам Владимира. Сложно поверить в то, что его больше нет с нами», – приводит слова главного тренера сборной России по велоспорту-ВМХ Павла Костюкова официальный сайт Федерации велосипедного спорта России.

Левин был основоположником BMX, стоял у истоков российских BMX-гонок. В 2000 году в Омске он занял первое место на чемпионате России. Кроме того, он выигрывал одни из первых первенств России в 1997 и в 1998 годах.