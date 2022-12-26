Матыцин: Россия продолжает готовиться к Играм 2024 и 2026 годов
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Министр спорта РФ Олег Матыцин на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт» выразил надежду на то, что российских атлетов допустят к участию в ближайших Олимпийских играх.
«Мы продолжаем готовиться к Играм 2024 и 2026 года — надеюсь, что наши спортсмены смогут принять участие в квалификационных соревнованиях и стать полноправными участниками Игр. Деньги на подготовку выделены», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Соревнования, которые должны были пройти на территории России, перенесли в другие страны.
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