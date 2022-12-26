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Карлсен выиграл первые четыре партии на ЧМ по рапиду, Непомнящий отстаёт на пол-очка

Карлсен выиграл первые четыре партии на ЧМ по рапиду, Непомнящий отстаёт на пол-очка
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В Казахстане продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.

Магнус Карлсен, Йорден ван Форест и Аржун Эригайси выиграли во всех четырёх партиях и лидируют перед пятым туром. На пол-очка от лидирующей группы отстают семь шахматистов, включая россиян Яна Непомнящего и Владимира Федосеева, выступающих под нейтральным флагом. Всего в соревновании будет сыграно 13 туров.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Алма-Ате с 25 по 30 декабря 2022 года. Турнир идёт во дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. За титул борются шахматисты из 50 стран. Общий призовой фонд соревнований – $ 1 млн.

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