Лучших и начинающих спортивных комментаторов наградили в Олимпийском комитете России

24 декабря в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась торжественная церемония вручения IV всероссийской премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК).

Владимир Стогниенко стал победителем в номинации «Народный голос спорта». Голосование проходило на сайте и в социальных сетях интернет-портала «Чемпионат.com» – информационного партнёра Премии. Участие в нём приняли более 62 000 человек.

Призы первым лауреатам вручил Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин. Александр Легков и Дмитрий Губерниев удостоились премии Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине».

Лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года, который завершился ровно неделю назад в Катаре, стал Дмитрий Шнякин. Он получил премию, которая носит имя Владимира Перетурина.

Фото: Дмитрий Капущак

Обладателями наград также стали Геннадий Орлов и Евгений Ловчев (Премия Николая Озерова), Дмитрий Дерунец и Илья Шелогуров (Премия ФК «Динамо» «На все 100!»), Кирилл Земсков (Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»), Сергей Шипов (Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»), Анна Макарова (Премия Нины Ерёминой «Женский голос спорта»), Роман Трушечкин (Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» и Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»), Борис Аболин (Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна»), Станислав Минин и Андрей Колганов (Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»). Специальные адресные премии от партнёров РАСК достались Александру Ткачёву и Григорию Твалтвадзе.

Впервые в истории РАСК отметила начинающих спортивных комментаторов со всей России. Лауреатами стали Анастасия Курочкина (Уфа), Леонид Ромащенко (Новосибирск), Евгений Семенкин, Ольга Гуляевская (оба – Санкт-Петербург) и Андрей Казак (Нижневартовск). Кроме того, вне конкурса жюри отметило работу Марата Исмаилова (Москва).