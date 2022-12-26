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Ниманн призвал СМИ держаться от него на расстоянии на чемпионате мира по рапиду и блицу

Ниманн призвал СМИ держаться от него на расстоянии на чемпионате мира по рапиду и блицу
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19-летний американский шахматист Ханс Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве, призвал СМИ держаться от него на расстоянии на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Алма-Ате (Казахстан) с 25 по 30 декабря.

«Ниманн попросил и команду американского телевидения, и нас держать с ним дистанцию. Но мы всё равно постараемся проследить за его партией. Конечно, очень деликатно», — сообщил корреспондент NRK Ханс Сольбаккен.

За титул чемпиона мира по рапиду и блицу борются спортсмены из 50 стран, в том числе действующий чемпион мира в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен, который одним из первых проявил недоверие к результатам Ниманна. Общий призовой фонд соревнований – $ 1 млн.

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