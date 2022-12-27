Карлсен единолично лидирует после 9-го тура ЧМ по рапиду, Федосеев отстаёт на пол-очка

В Алма-Ате (Казахстан) завершился второй игровой день чемпионата мира по рапиду среди мужчин (в открытой секции). По итогам девяти туров единоличным лидером стал чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), набравший 7,5 очка.

На пол-очка отстают трое: Владимир Федосеев (Россия), Винсент Каймер (Германия) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). По 6,5 очка в активе сразу у шести гроссмейстеров, которые занимают с 5-го по 10-е места. Среди них двое россиян Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Ян Непомнящий, Алексей Сарана, Евгений Томашевский, Жамсаран Цыдыпов и Дмитрий Андрейкин – в числе шахматистов, набравших по шесть очков.



Отметим, что Карлсен сегодня играл с Федосеевым и Дубовым, и оба противостояния завершились вничью.

Соревнования проходят по швейцарской системе (13 туров) с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с первого. Завтра, 28 декабря, состоятся заключительные раунды чемпионатов мира по рапиду.

Российские шахматисты выступают под флагом ФИДЕ.